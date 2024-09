VIDEO - MLS-topschutter Christian Benteke dikt doelpuntentotaal met 2 stuks aan

Christian Benteke opende de score in de thuismatch en en was op 10 minuten van het einde weer van goudwaarde voor zijn team door de gelijkmaker te maken. De ex-Rode Duivel zit aan 21 doelpunten in 27 competitiematchen. De Gabonees Denis Bouanga van Los Angeles FC volgt als tweede in de topschuttersstand op 3 treffers. Ondanks de goals van Benteke staat DC United maar 12e met 34 punten uit 31 matchen, op 3 punten van een plaats in de play-offs.

Ook Dante Vanzeir vond voor de tweede match op een rij de weg naar de netten. De aanvaller van New York Red Bulls zorgde in de thuismatch tegen New York City FC na 28 minuten voor de 1-2-aansluitingstreffer na een hoekschop, zijn 4e goal van het seizoen.



De thuisploeg verloor de derby uiteindelijk met 1-5, maar is als nummer zes in de tussenstand (44 punten) wel al verzekerd van een plaats in de nacompetitie.



Lionel Messi maakte in zijn 16e MLS-wedstrijd voor Inter Miami, leider in de Eastern Conference, zijn 15e competitiedoelpunt. De Argentijn zette in de 67e minuut met een fraai schot van buiten de zestien de 1-1-eindstand op het bord in de thuiswedstrijd tegen Charlotte.