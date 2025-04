Na de "banter" volgde de blunder: pijnlijke statistiek geeft Matic laatste woord na relletje met Onana

Wie laatst lacht, lacht het best, zeker? André Onana is de verliezer geworden van een mentaal oorlogje voor het Europa League-duel tussen zijn Manchester United en Lyon. De doelman ging vooraf in de clinch met Nemanja Matić, die hem "een van de slechtste United-doelmannen ooit noemde". Zijn wederwoord: twee blunders in de onderlinge clash. En zo zorgde hij zelf voor een statistiek die hem veel hoongelach zal opleveren.

"Hij is een van de slechtste doelmannen uit de geschiedenis van Manchester United."

De woorden van Lyon-speler Nemanja Matić waren nog niet koud of André Onana ging tot twee keer toe pijnlijk in de fout in het Europa League-duel tegen de ex-United-speler.



De twee waren voor aanvang van de wedstrijd openlijk in de clinch gegaan nadat Onana had gezegd dat United "véél beter" was dan Lyon. Later nuanceerde de doelman zijn uitspraak, maar Matic prikte toch bikkelhard terug.

"Als Edwin van der Sar, Peter Schmeichel of David De Gea dat zeggen, oké. Maar als jij een van de slechtste keepers in de geschiedenis van United bent, moet je goed nadenken over wat je zegt", klinkt de volledige uithaal.

Onana probeerde nog het laatste woord te hebben - “Ik heb tenminste prijzen gepakt met de grootste club ter wereld. Niet iedereen kan dat zeggen" -, maar zou zijn geloofwaardigheid tijdens de wedstrijd zelf op de meest fatalistische manier ondermijnen.

Tot twee keer toe ging de doelman openlijk in de fout: eerst grabbelde hij naar de openingsgoal van Thiago Almada, en in de 95e minuut schotelde hij Cherki ook nog eens de ultieme gelijkmaker voor nadat hij de bal niet had kunnen verwerken.