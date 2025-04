Arsenal mag naar Frankrijk, ook een Spaans-Italiaans duel: dit zijn de halve finales in de Champions League

De bovenkanten van het Champions League-bracket waren na dinsdagavond al ingevuld. PSG stootte aan de linkerkant door tegen Aston Villa en keek vol spanning uit naar Real Madrid-Arsenal. Geen remontada van de Koninklijke, dus krijgen de Parijzenaars Arsenal tegenover zich.

Rechts stond de naam van Barcelona al te blinken. De Catalanen bibberden even tegen Dortmund, maar konden teren op een ruime voorsprong uit de heenmatch. Hun tegenstander wordt Inter, want het Bayern München van Vincent Kompany kwam in Milaan een doelpuntje tekort voor verlengingen.