"Nu zijn we net het gevaarlijkst", Kompany wil "nederlaag" tegen Inter doorspoelen in Duitse klassieker

Enkele dagen na de Champions League-nederlaag tegen Inter (1-2) staat voor Bayern München de Duitse klassieker tegen Borussia Dortmund op het programma. Vincent Kompany verwacht een reactie van zijn team. Met of zonder Thomas Müller?

Vincent Kompany heeft de knop omgedraaid en richt zich met Bayern München helemaal op de Bundesliga-topper in eigen stadion tegen Borussia Dortmund.

"Ik bekijk die wedstrijd niet als een nederlaag", zegt Kompany over de Champions League-match tegen Inter. "Er komt nog een terugwedstrijd aan en daar geloven we met z'n allen in."

"Zaterdag willen we wel met een reactie komen. Nu zijn we net het gevaarlijkst", stipt de T1 van Bayern München aan.

Dat Dortmund mijlenver achter de leider staat, als 8e op 27 punten, boeit Kompany niet. "De wedstrijd is een klassieker met een geschiedenis tussen de clubs."

"Aan motivatie dus geen gebrek. Ik houd net van zulke matchen met extra peper."