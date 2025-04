"Niet zomaar iets op het palmares": verovert Meesseman magische nummer 7 in "Champions League van het basketbal"?

kalender vr 11 april 2025 06:22

Een nieuwe afspraak met de geschiedenis. Emma Meesseman kan zich zondag kronen tot alleen recordhoudster in de EuroLeague. Met Fenerbahçe hoeft ze dan alleen nog de halve finale en de finale te winnen. "En die kans is groot", schat Sporza-reporter en basketbalkenner Gil Meulemans in.

Nog twee wedstrijden staan er tussen Emma Meesseman en eeuwige roem. Met haar ploeg Fenerbahçe vat de Belgian Cat vandaag de eindfase van de EuroLeague aan, dat is de hoogste basketcompetitie voor vrouwen in Europa. "Het is in het basketbal wat de Champions League in het voetbal is", legt Sporza-journalist Gil Meulemans uit.



En Meesseman kan die competitie dit weekend voor de derde keer op een rij winnen met haar Turkse ploeg, maar des te belangrijker: het zou haar 7e triomf uit haar carrière kunnen worden nadat ze de EuroLeague al 4 keer had gewonnen met Jekaterinenburg.



"Momenteel zit Meesseman aan 6 eindoverwinningen", vertelt Meulemans. "Dat record deelt ze met Diana Taurasi, Alba Torrens en Natalia Vieru. Dat zijn 3 legendarische spelers. Taurasi is wellicht de beste basketbalster ooit met de meeste punten in de WNBA."



"Als ze daarover zou gaan, is het wel iets dat ze dat als enige heeft behaald. Meesseman heeft al zo'n erelijst, maar die nummer 7 zou speciaal zijn. Voor haar carrière zou het een zoveelste bekroning zijn, maar het is dus niet zomaar iets op het palmares."



Er zijn wel Letse en Italiaanse speelsters die de EuroLeague vaker wonnen, maar niet in de zogeheten modern era sinds 1992.



Legende Diana Taurasi won de EuroLeague 6 keer.

MVP-trofee als kers op de taart?

Naast een mogelijke 7e titel kan Emma Meesseman ook voor de 3e keer op een rij tot MVP gekroond worden. Ook dat zou een unicum zijn. Wie MVP wordt, zal al voor de finale van zondag bekendgemaakt worden. Haar grootste concurrente is ploegmate Gabby Williams.



"Zij speelt top dit seizoen", zegt onze reporter. "De Franse zorgde mee voor de uitschakeling van België op de Olympische Spelen. En bijna schakelde ze ook de VS uit, maar ze stond met haar voet op de lijn bij een driepunter, dus maar twee punten."



Alleen gaat de MVP-trofee enkel over prestaties tijdens de EuroLeague, maar Meulemans verwacht wel dat die andere prestaties gaan meespelen, net als het feit dat Meesseman de afgelopen 2 jaar MVP werd.



"Dat is in de NBA ook zo met Nikola Jokic, die jaar na jaar MVP wordt. Maar dan geven ze de trofee toch eens aan Joel Embiid. In een stemming is er vaak gewenning: gaan we het nu opnieuw aan Meesseman geven? Dus ik zou er niet van versteld staan dat de prijs naar Williams gaat."



Of Meesseman de bekroning van MVP krijgt of niet, feit is wel dat ze opnieuw een "typisch Meesseman-seizoen" speelt. "Ze is het efficiëntst bij field goals en doet alles, ook met rebounds en assists. Williams heeft iets mindere statistieken, maar is verdedigend wel goed."

Gabby Williams schakelde de Belgian Cats uit op de Olympische Spelen.

Turks zwart beest in finale?

Even terug naar de Final 6 dan. Fenerbahçe kwam ongeslagen uit de groepsfase en was daardoor automatisch geplaatst voor de halve finale.



In die halve finale ontmoeten ze Praag, waar Meesseman en co. al eens van konden winnen in de groepsfase. "Normaal gezien mag Praag geen probleem vormen en ik verwacht dat ze dan in de finale zullen uitkomen tegen Mersin."



Dan moet Mersin wel van Valencia winnen in de andere halve finale. Mersin is ook een Turkse club, dus daar speelde Fenerbahçe al een paar keer tegen dit seizoen. De laatste twee keer kwam Mersin als winnaar uit de strijd, dus kunnen we gerust van een zwart beest spreken.



Fenerbahçe is een echte sterrenploeg met ook nog Julie Allemand. Gil Meulemans

"Toch acht ik de kans groot dat Fenerbahçe zal winnen. Het is een echte sterrenploeg met ook nog Julie Allemand. Zij kan haar eerste EuroLeague winnen, wat mooi zou zijn na haar gemiste Olympische Spelen. Daarna zat ze in een mentaal dal."



Zo kunnen er zondag mogelijk twee Belgian Cats vieren, waarna de focus bij de twee sterspelers al snel naar de Cats gericht worden. In de zomer verdedigen ze namelijk hun Europese titel.



"En daarna is Meesseman een free agent. Ze kan dan kiezen voor welke ploeg ze wil uitkomen en naar alle waarschijnlijkheid zal ze naar de WNBA trekken voor de eindfase na de zomer."



Maar eerst dus EuroLeague nummer 7 proberen te winnen.

palmares Emma Meesseman team erelijst Blue Cats Ieper Belgische titel 2012 UMMC Jekaterinenburg Winnaar EuroLeague 2016, 2018, 2019, 2021 Winnaar Europese Supercup 2016, 2018, 2019 Winnaar Russische titel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Winnaar Russische beker 2017, 2019 Winnaar Russische Supercup 2021 Winnaar UMMC Cup 2016, 2018 Washington Mystics Winnaar WNBA 2019 Fenerbahçe Winnaar EuroLeague 2023, 2024 Winnaar Turkse titel 2023, 2024 Winnaar Europese Supercup 2023, 2024 Winnaar Turkse beker 2024 Winnaar Turkse Supercup 2024 Belgian Cats Winnaar EK U18 2011 Brons EK 2017, 2021 Winnaar EK 2023 individuele erelijst MVP EK U18 2011 All-Tournament Team EK U18 2011 FIBA Europe Young Women's Player of the Year 2011 MVP Belgische competitie 2012 WNBA All-Star 2015, 2022 All-Star Five WK 2018 MVP EuroLeague Final 4 2018 Vlaamse Reus 2019 Vlaams Sportjuweel 2019 MVP WNBA Finals 2019 MVP olympisch kwalificatietoernooi Oostende 2020 Sportvrouw van het Jaar 2020 All-Star Five Europees Kampioenschap 2021, 2023 Topscorer Olympische Spelen 2021 All-Star Five Olympische Spelen 2021, 2024 All-Star Five EuroLeague 2020, 2021, 2023, 2024 MVP EuroLeague 2023, 2024 MVP Turkse titelfinale 2023 MVP Europees kampioenschap 2023 Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap 2023 MVP olympisch kwalificatietoernooi Antwerpen 2024 MVP Turkse bekerfinale 2024 MVP Turkse Supercup 2024

Final 6 EuroLeague 2024-2025

halve finales Fenerbahçe (Tur) Praag (Tsj) 17.30 uur Valencia (Spa) Mersin (Tur) 20.30 uur