"Het is een ongelofelijke rit geweest": voormalig Portugees international Nani (38) kondigt afscheid aan

Voetballand Portugal zwaait vandaag een van zijn vroegere posterboys uit. Op 38-jarige leeftijd heeft Nani beslist om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. De dribbelvaardige en razendsnelle aanvaller was bij Portugal veel meer dan een bliksemafleider van Cristiano Ronaldo, en maakte in het clubvoetbal vooral furore bij Manchester United.

Voormalig Portugees international Nani heeft zondag zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. De 112-voudige international zet een punt achter een internationale carrière van bijna twintig jaar bij tien verschillende clubs.

"De tijd is gekomen om afscheid te nemen", vertelt Nani. "Ik heb besloten om mijn carrière als professioneel speler te beëindigen. Het is een ongelooflijke reis geweest, en ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen en gesteund, zowel in de hoogte- als dieptepunten, tijdens een carrière van meer dan 20 jaar die me zoveel onvergetelijke herinneringen heeft gegeven."

"Het is nu tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen en me te richten op nieuwe doelen en dromen. Tot snel!"