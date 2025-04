"Sparringpartner" Philippe Gilbert weet hoe Evenepoel Pogacar kan verslaan in Luik: "Laat UAE dat maar doen"

"Tadej Pogacar is moeilijk te kloppen, zeker op dit parcours. Maar Remco is heel goed. Dat heeft hij al laten zien in de Brabantse Pijl en in de Amstel Gold Race."

Philippe Gilbert gelooft rotsvast in de Luikse zegekansen van Remco Evenepoel, die hij in 2019 één seizoen onder zijn vleugels nam bij Soudal-Quick Step.

"In de Waalse Pijl was Remco misschien iets minder door de koude. Maar Luik-Bastenaken-Luik ligt hem sowieso beter."