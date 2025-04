(On)gelukkige toeschouwer strijkt 25.000 pond op, dankzij 147 van Mark Allen in The Crucible

Met een achterstand van 2-10 had Mark Allen toch niet veel meer te verliezen, dus ging de Noord-Ier maar voluit voor de maximum break. "The Pistol" moest zich door wat bochten wringen, maar slaagde er wel in om uit te pakken met de 15e 147 in de geschiedenis van The Crucible.

Het zal Mark Allen waarschijnlijk niet meer redden, want hij gaat de avondsessie in met een 12-4-achterstand tegen Chris Wakelin, die dus nog één frame nodig heeft om door te stoten.

Allen strijkt wel 40.000 pond op voor een 147 in The Crucible en zal ook het prijzengeld van 15.000 pond voor de hoogste break van het toernooi nog delen met Jackson Page, die in de kwalificaties maar liefst twee maximum breaks potte.

Bovendien wordt ook de bankrekening van een toeschouwer gespekt met 25.000 pond. Voor elke sessie wordt één gelukkige aanwezige gekozen die in de prijzen valt bij een 147.

De 75-jarige Brian Nicholls, die WK-tickets had gekregen van zijn zoon voor zijn verjaardag, wist zich met zijn vreugde geen blijf. Enige minpunt: Nicholls zag de 147 wel niet live, want hij zat in de andere helft van The Crucible naar de partij tussen Mark Williams en Hossein Vafaei te kijken. Ongeluk bij een geluk.