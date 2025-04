Weduwe Irena haalt in 'Met de wind mee' herinneringen op aan Josip Weber: "Hij werd nooit aanvaard bij Duivels"

In het tweede seizoen van Met de wind mee trekt reporter Wouter Deboot op twee wielen door de Balkan. Een passage door Kroatië deed hem toevallig de weg kruisen met Irena Weber, de weduwe van voormalig Rode Duivel Josip Weber. Het gesprek resulteerde in een mooie ode aan de goedlachse goaltjesdief.

Op de fiets door Europa, naar waar de wind hem leidt. Dat is het opzet van 'Met de wind mee', het programma van reporter Wouter Deboot. In seizoen twee trekt Deboot door de Balkan, met het Hongaarse Mohacs als vertrekpunt. Via Kroatië zet hij in aflevering één zijn weg verder richting Bosnië, maar wanneer hij door Slavonski Brod trekt, begint het voetbalhart van Deboot te bonzen. De stad is immers de geboorteplaats van Josip Weber, Deboots voetbalheld. Weber overleed in 2017, maar zijn weduwe Irena woont er nog. En dat wekt nieuwsgierigheid bij Deboot. Na een rondvraag vindt hij het huis van Irena Weber, al blijkt dat geen sinecure. "Josip is hier niet heel bekend, hij heeft hier nooit carrière gemaakt", deelt Irena.

Dat deed Weber wel in Brugge, waar hij samen met Irena tien jaar leefde. "Het was echt zo'n prachtige tijd, ik denk de mooiste van mijn leven. We hebben nog veel vrienden in Brugge."

Die ene match tegen Zambia

Het was ook in België dat Weber openbloeide als voetballer. In 1993 werd hij na een naturalisatie zelfs Rode Duivel - hij had eerder al enkele interlands voor Kroatië gespeeld.

In zijn eerste officiële interland, een oefenpot tegen Zambia, scoorde "Joske" maar liefst vijf keer. Maar Weber en de Rode Duivels zou nooit echt een match worden.

"Hij werd nooit echt aanvaard door de Waalse spelers", blikt Irena terug.

"Josip nam in de spits de plaats van Marc Wilmots in, die de WK-kwalificaties had gespeeld. Hij kwam toe toen België al geplaatst was. Daar hadden sommigen het moeilijk mee."

Josip werd bij de Duivels een beetje geboycot. Zo sliep hij vaak alleen op de kamer en werd hij op het veld regelmatig gepasseerd. Irena Weber

"Hij werd dan ook een beetje geboycot. Zo sliep hij vaak alleen op de kamer, en werd hij op het veld regelmatig gepasseerd. Dat heeft België ook goede resultaten gekost. Of hij zich echt Belg heeft gevoeld? Je kan je bloed niet veranderen."

Na zijn carrière keerden Josip en Irena terug naar Kroatië, "maar ik heb altijd gedroomd om op een dag terug te keren naar Brugge". Een droom die het stel nooit zou verwezenlijken.

In 2014 werd prostaatkanker vastgesteld bij Weber. Drie jaar later overleed hij. "Ik mis hem nog elke dag, meer en meer", vertelt Irena. "Wij waren één ziel in twee lichamen. Het is moeilijk. Josip was een gelukkig mens."