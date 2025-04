Geen finale voor Matthias Casse, wel kamp om het brons op EK judo

Casse verliest halve finale

Matthias Casse heeft geen plekje in de finale van het EK judo kunnen bemachtigen. Tegen de Rus Timoer Arboezov weerde onze landgenoot zich kranig, maar kon hij geen score forceren. Twee keer was Casse er dicht bij met een klem, maar de Russische vicewereldkampioen weigerde af te kloppen.



Arboezov wist namelijk dat hij het einde van de 4 minuten moest halen, want hij had na een lang grondgevecht al een yuko voorsprong. Dat gaf uiteindelijk de doorslag. Casse vecht straks na 16 uur voor het brons tegen de Italiaan Antonio Esposito. De 28-jarige Casse werd in 2019 Europees kampioen en won ook al twee keer zilver (in 2021 en 2022) en een keer brons (2020).