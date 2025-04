Overlijden van paus Franciscus raakt ook de sportwereld: matchen in Italiaanse Serie A gaan niet door vanavond

Het overlijden van paus Franciscus (88) heeft een impact tot ver buiten het Vaticaan. Ook onder meer de sportwereld staat stil bij zijn dood. Zo heeft de Serie A beslist om alle wedstrijden in de Italiaanse competitie van vanavond te verplaatsen naar een latere datum.

Iets voor 10 uur 's ochtends op paasmaandag kwam het nieuws naar buiten dat paus Franciscus op zijn 88e is overleden. De Argentijn, geboren als Jorge Mario Bergoglio, was al sinds 2013 paus.

Zijn gezondheid was al een tijd wankel, maar het nieuws kwam vandaag toch als een verrassing. Een trieste dag dus voor het Vaticaan, en bij uitbreiding zeker ook Italië. Daarom nam de Italiaanse profliga Serie A al kort na het nieuws over de dood van paus Franciscus een besluit over de geplande wedstrijden van vanavond.

"Na het overlijden van de Heilige Vader heeft de Serie A beslist dat alle wedstrijden die vandaag op het programma stonden, worden uitgesteld naar een nog te bepalen datum."

Vier matchen worden zo geschrapt: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio en Parma-Juventus, waar met Mandela Keita en Samuel Mbangula 2 Belgen spelen.