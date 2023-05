Verstappen verovert 1e pole in Monaco na zinderende kwalificaties, crash is drama voor Perez

Miserie bij Perez

Na zo'n 10 minuten in het eerste deel van de kwalificaties wist Sergio Perez al dat het morgen een huzarenstukje zal worden om zijn zege van vorig jaar te herhalen.

In 2022 parkeerde hij zijn Red Bull in het slot van de kwalificaties en die omstreden crash zou hem uiteindelijk geen windeieren leggen.

Maar het ene jaar is het andere niet: Perez haperde in Sainte Devote, goed voor de rode vlag en einde kwalificaties voor de ploegmaat en uitdager van WK-leider Max Verstappen. Hij vertrekt vanop de laatste plek.

Voor de Mexicaan is dat een klein drama. Hij staat morgen voor een inhaalrace in Monte Carlo en dat is absoluut geen sinecure op het smalle stratencircuit.