Bekijk de knappe inhaalmanoeuvres van de herboren Fernando Alonso: "Yes, bye bye!"

Fernando Alonso racet vanaf dit jaar voor Aston Martin. Het Britse team heeft een halve raket gebouwd en daar weet de ervaren Spanjaard wel raad mee. In de openingsrace in Bahrein reed Alonso na enkele inhaalbewegingen naar het podium.

Mooie move van Alonso voorbij George Russell

Na een moeilijke start - door een tik van zijn ploegmaat Lance Stroll - gaat Alonso op jacht naar George Russell. In de DRS-zone zet hij zijn Aston Martin naast de Mercedes van de jonge Brit en houdt hij zijn plaats vast in de volgende bochten.

Fernando Alonso neemt ook Lewis Hamilton te grazen

Alonso dribbelt zijn Aston Martin ook voorbij de Ferrari van Sainz

Door de opgave van Charles Leclerc kwam plots het podium in zicht voor Alonso. Zijn laatste obstakel was Carlos Sainz. De Ferrari-rijder stribbelde nog wat tegen, maar Alonso dribbelde handig langs zijn landgenoot. Dat leverde Fernando Alonso de 3e plaats op in Bahrein. "Yes! Bye bye", schreeuwde hij.