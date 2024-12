Domper in strijd om constructeurstitel: Charles Leclerc krijgt gridstraf van 10 plaatsen

Charles Leclerc moest de eerste 20 minuten van de vrije training in Abu Dhabi in de pitbox blijven staan. De Monegask had een probleem met zijn batterij.

Uiteindelijk kreeg hij toch nog de kans om samen met zijn broer Arthur Leclerc, die het stuur had overgenomen van Carlos Sainz, te rijden, maar de nieuwe batterij komt Ferrari en Leclerc wel duur te staan. Hij moet zondag 10 plaatsen achteruit op de startgrid in Abu Dhabi.

Een domper voor Ferrari, dat nog steeds hoopt om de constructeurstitel weg te graaien voor de neus van McLaren. Daarvoor moet het een kloof van 21 punten goedmaken.

Leclerc zette in de eerste vrije oefenritten wel nog de snelste tijd neer, maar staat zondag dus voor een inhaalrace. Ferrari heeft een perfect weekend nodig om McLaren nog van de troon te stoten in de slotrace.