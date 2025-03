Red Flames zakken na 0 op 6 in Nations League naar plaats 20 op FIFA-ranglijst

Sinds het vorige FIFA-klassement, van 13 december vorig jaar, veranderde er heel wat bij de Red Flames. Zo werd bondscoach Ives Serneels opgevolgd door de IJslandse Elisabet Gunnarsdottir.



Een zet die in haar openingsmatch bijna meteen zijn vruchten afwierp. Maar in de absolute slotfase werd een stunt bij wereldkampioen Spanje in de kiem gesmoord (3-2). Ook in de thuiswedstrijd tegen Portugal konden daarna geen punten gepakt worden (0-1).

Die nederlagen blijven niet zonder gevolgen op de wereldranglijst. De Flames zakken van plek 19 naar plek 20.

De eerstvolgende opdracht voor de Red Flames is een tweeluik tegen Europees kampioen Engeland op 4 en 8 april. Op 3 juli openen de Flames tegen Italië (FIFA 14) hun EK in Zwitserland. Daar wachten in groep B ook opnieuw Spanje (FIFA 2) en Portugal (FIFA 22).



Aan kop van het FIFA-klassement staat nog steeds de VS, de olympische kampioen, voor Spanje en Duitsland. De top vijf wordt vervolledigd door Engeland en Japan.



De hoogste positie die de Flames tot nog toe bereikten was een 17e plek in 2019 en 2020.