Er wacht Cercle een heet avondje met fanatieke Poolse fans: "Bialystok is stevige ploeg, maar laat ook veel ruimte"

Sporza-commentator Geert Heremans ging woensdagavond al eens de spreekwoordelijke temperatuur meten in het stadion, een mooie, compacte voetbaltempel die plaats biedt aan 22.500 toeschouwers. "Het is echt een heel mooi stadion", klinkt het vanuit Bialystok.

Twee weken geleden bij de vorige Europese thuismatchen vroor het nog de stenen uit de grond en was het -12 in Bialystok, de koudste stad van Polen. Maar vandaag warmt het overdag op tot zo'n 15 graden: een prima voetbalweertje dus voor de Vereniging.

Bialystok is zeker een heel stevige ploeg: goed in balbezit en snel in de omschakeling.

"De supporters zitten er heel dicht op en zoals wel vaker in Polen zijn ze heel fanatiek. Cercle zal moeten opletten dat het niet verdrinkt in die geel-rode mensenzee. Voorts is er in Bialystok weinig te beleven, dus de mensen trekken zich hier echt op aan het voetbal", weet Heremans.

En voetballen kunnen ze bij Jagiellonia wel, want de club kroonde zich vorig jaar voor het eerst in zijn geschiedenis tot Pools kampioen. "En nu staan ze 3e in de competitie, al zit het nog heel dicht op elkaar", klinkt het. "Bialystok is zeker een heel stevige ploeg: goed in balbezit en snel in de omschakeling."

"Voorin lopen er 2 gevaarlijke jongens: spits Pululu, een kleine bonkige aanvaller die dit seizoen al 16 keer scoorde. En daarachter loopt de 34-jarige Spanjaard Imaz, die in eigen land op 2e klasse-niveau acteerde, maar er in Polen wel bovenuit steekt. Hij scoort gemiddeld 1 keer om de 2 matchen."