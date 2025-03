Van schiettent naar burcht! Mika Godts steunt bekritiseerde aanpak van Ajax: "Champagnevoetbal kan niet altijd"

do 6 maart 2025 11:30

De champagne ligt nog te rusten in de kelder, voorlopig serveren ze bij Ajax schuimwijn dit seizoen. Defensief sprankelend, maar aanvallend bruist het nog niet. Toch staat dat een grand cru-jaar qua resultaten niet in de weg. "We moeten kijken naar de resultaten", stelt Mika Godts, de Belgische linksbuiten in Amsterdam.

Het is niet al goud wat blinkt? In Amsterdam hebben ze de zegswijze wat aangepast. Niet alles wat goud is, blinkt. Voor champagnevoetbal hoef je dit seizoen niet bij Ajax te zijn, maar met een ijzeren discipline en een realistische aanpak staat de leider in de Eredivisie wel - enigszins verrassend - 8 punten boven eerste achtervolger PSV. Bovendien strijdt Ajax ook Europees nog mee. Het neemt het vanavond tegen Eintracht Frankfurt op voor een plekje in de kwartfinales van de Europa League. Veel pluimen die coach Francesco Farioli op zijn hoed mag steken. De 35-jarige Italiaan toverde de lekke zeef van Ajax om tot een defensieve burcht. Kijk maar naar de cijfers. Incasseerden de Amsterdammers vorig seizoen maar liefst 61 Eredivisiegoals - de op een na slechtste prestatie ooit voor Ajax - dan staat de teller nu op amper 18 tegengoals in de competitie.

Aanvallend kan het allemaal beter, maar daar werken we dan ook aan. Mika Godts

Voor dat rapport moet de volledige ploeg werken. Ook linksbuiten Mika Godts. In de krappe zege tegen laagvlieger Almere City sprintte onze landgenoot zondag helemaal terug om de 1-1 te voorkomen. Dat het spel van Ajax voor de rest niet om aan te zien was, deert Godts niet. "Natuurlijk zou ik het liefst champagnevoetbal spelen, maar dat gaat niet altijd", zei hij. "We moeten kijken naar de resultaten." "Goed staan als team werkt meestal, dankzij onze werkwijze. Aanvallend kan het allemaal beter, maar daar werken we dan ook aan." "Tegen Almere City konden we ons spel niet spelen, maar winnen we wel", aldus Godts. "Dan vallen er minder harde woorden. Al was het niet hoe we ons willen laten zien."

(Te?) vaak op de bank

Een slecht woord zal je Mika Godts dan ook niet horen uitspreken over de aanpak van zijn coach, zeker niet omdat de resultaten er wel zijn. "Hij bevalt me heel goed", sprak de Belg over Farioli. "Hij heeft me veel kansen gegeven die ik vorig jaar miste." Dat Godts regelmatig de basis inruilt voor een plekje op de bank, deert hem niet. "Het is nodig", bevestigt hij voor zijn 36e match van dit seizoen. "Ik heb dit seizoen al twee blessures gehad. Dat komt door de intensiteit die ik niet gewend was." "Het is nodig voor spelers als ik, die soms wat gevoelig zijn, om rust te krijgen. Iedereen wil iedere week spelen, maar begrijpt deze aanpak ook. Als je wekelijks twee keer een wedstrijd kan spelen, is er meer begrip." "Mentaal is het soms ook lastig om altijd weer die knop aan te zetten. Het vergt veel energie. Na twee blessures duurt het maanden voor je in deze intensiteit 90 minuten kan spelen. Je moet opbouwen, ergens naartoe werken."

Lastige uitdaging

In de Johan Cruijff ArenA heeft Ajax vanavond wel kansen tegen Eintracht Frankfurt. De Duitsers zijn na de winterstop maar een schim van de ploeg die eerder zoveel lof kreeg. Het kon slechts 1 van zijn laatste 7 matchen winnen.



In zijn laatste twee competitiematchen kreeg het een pak rammel van Bayern München (4-0) en Bayer Leverkusen (4-1). Toch blijft Mika Godts op zijn hoede. "Dat is hun vorm nu, maar het kan morgen echt weer anders zijn. Ik houd me er niet te veel mee bezig. Het is gewoon een goed team en wij moeten er klaar voor zijn", zei hij. Ook coach Farioli verwacht "een fantastische tegenstander". "Ze beheersen meerdere aspecten van het spel. Ze hebben veel fysieke kracht, hebben veel grote spelers en zijn tactisch flexibel. Het wordt een lastige uitdaging."

Live op VRT Canvas