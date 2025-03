Jouw gids voor Tirreno-Adriatico: klassiek parcours, Van der Poel topt de affiche

Een dag na Parijs-Nice gaat met Tirreno-Adriatico de tweede traditionele rittenkoers richting de klassiekers van start. Wat heeft de Italiaanse zevendaagse dit jaar in petto? Met deze gids ben je op de hoogte.

Zo was het vorig jaar:

De Deen won de 2 bergritten in de staart van deze rittenkoers en had een ruime voorsprong op Juan Ayuso, winnaar van de openingstijdrit.

Er zijn nog zekerheden: een biljartvlakke tijdrit van net geen 10 kilometer als opener, een sprintersrit naar San Benedetto del Tronto als nagerecht.

Tirreno-Adriatico 2025 telt aan het begin en einde van de week alvast geen verrassingen.

Op dag 2 zou er ook gesprint moeten worden in Follonica, maar de 3e etappe is meer spek voor de bek van de heuvelspecialisten. In 239 kilometer (!) worden meer dan 3.000 hoogtemeters opgediend.

De 4e etappe kent donderdag twee gezichten met een milde finale, vrijdag zetten we onze tanden in de traditionele Tappa dei Muri met een waaier aan venijnige beklimmingen.

Het klassement moet zaterdag in een beslissende plooi gelegd worden met een bergrit naar Frontignano. Zoals gezegd eindigen we zondag met een sprintersrit.