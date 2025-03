Jouw gids voor Parijs Nice: parcours, deelnemers met Vingegaard en elke dag live bij Sporza

Na de eerste klassieke hapjes van het voorjaar maken we via onder meer Parijs-Nice de brug naar de volgende eendagsgerechten. De Koers naar de Zon bevat dit jaar minstens 2 sprintkansen, een ongewone ploegentijdrit, een loeisteile muur en een traditioneel slotweekend.

Zo was het vorig jaar:

Remco Evenepoel zette de slotrit naar zijn hand, al voelde dat een beetje aan als een troostprijs.

Evenepoel had 2 dagen eerder op weg naar La Colle-sur-Loup te veel gepokerd en kon zijn achterstand in het klassement in het laatste weekend niet meer wegpoetsen.

De lachende derde was Matteo Jorgenson. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike bleef in het zog van de Belgische kampioen en kon eveneens vieren op de Promenade des Anglais.

De Nederlandse ploeg won dus de rittenkoers nadat het met Olav Kooij ook al 2 sprintetappes had gewonnen. Nog een Nederlander, Arvid de Kleijn, pikte ook zijn graantje mee.