Een zwaluw maakt de lente niet, maar Lewis Hamilton sluit dag 2 van de F1-testen wel af met de tweede chrono

Hamilton op 2, enkel Sainz gaat (iets) harder

Een zwaluw maakt de lente niet, maar Lewis Hamilton zal tevreden terugblikken op dag 2 van de Formule 1-testen in Bahrein. De 7-voudige wereldkampioen zette de tweede chrono neer in Sakhir.



Met 1'29"379 reed Hamilton met zijn Ferrari maar een fractie dan Carlos Sainz jr. De voormalige Ferrari-coureur liet 1'29"348 noteren met zijn Williams, hij legde maar liefst 126 rondjes af.



Hamilton weet als geen ander dat hij geen prijzen pakt met zijn testtijd, de 40-jarige nieuwkomer bij Ferrari zal er wel vertrouwen mee getankt hebben.



Charles Leclerc parkeerde zijn Ferrari op de derde plaats. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) kwam vandaag niet in actie, na zijn derde plaats van woensdag.



Morgen staat de derde en laatste dag van de testen in Bahrein op het programma. Half maart begint het kampioenschap echt. Dan staat de GP van Australië op het programma.