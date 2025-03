Na een thriller tegen Union heeft Ajax zich bij de laatste zestien in de Europa League geschaard. De leider in de Eredivisie treft met Eintracht Frankfurt de eindwinnaar van drie seizoenen geleden. De ploeg van Rode Duivel Arthur Theate staat derde in de Bundesliga, maar kreeg de voorbije weken wel enkele tikken. Volg de wedstrijd vanavond op VRT Canvas.