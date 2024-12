Nieuw team en dus ook nieuwe kansen voor Stoffel Vandoorne in Formule E? "9 van 11 teams kunnen winnen"

za 7 december 2024 09:14

Terwijl het F1-seizoen aan zijn slotrace toe is, staat in Sao Paulo alweer de eerste race van het nieuwe Formule E-seizoen op het programma. Stoffel Vandoorne doet met Maserati een gooi naar de titel, al is het met een nieuwe generatie wagens niet evident om voorspellingen te doen. "Een podium in de eerste race zit er echt wel in", stelt Koen Bakker, commentator bij Ziggo Sport.

Wat is er nieuw?

De Formule E is intussen al toe aan zijn 11e seizoen, met alweer een nieuwe generatie elektrische wagens, met de ronkende naam GEN3 Evo. "De grootste aanpassing is ongetwijfeld de vierwielaandrijving", vertelt Formule E-commentator Koen Bakker. "Werd vorig jaar het vermogen alleen op de achteras gezet, dan wordt dat nu af en toe op de vier wielen losgelaten." "Bij de racestart, de kwalificatieduels en de attack mode belooft dat extra spanning. Je ziet bij de rijders een twinkeling in de ogen. De testdagen waren alvast veelbelovend." Een Formule E-wagen trekt zo maar liefst 30 procent sneller op dan een F1-bolide: van 0 naar 100 km/u in amper 1,86 seconden. "Die start wordt dus echt wel gaaf", aldus Koen Bakker.

Bandenleverancier Hancook paste ook het rubber aan: "De banden zijn zachter en beter gemaakt." "En het bodywork is wat meer gestroomlijnd en robuuster gemaakt. Het kan tegen een stootje, al zal je af en toe wel nog eens een voorvleugel zien vliegen." Op de bochtige stratencircuits zal de nieuwe generatie Formule E-wagens zeker snelheidsrecords doen sneuvelen, weet Koen Bakker. "Vorig jaar werd een topsnelheid van 273 km/u gehaald in Portland." "Met de attack mode en de vierwielaandrijving denk ik dat ze nu richting 280 tot zelfs 290 km/u zullen gaan. De Formule E is nu echt wel een serieuze en goede raceklasse."

Wat betekent dit voor Stoffel Vandoorne?

Stoffel Vandoorne kruipt dit seizoen niet meer achter het stuur bij DS Penske, wel bij Maserati. Kan een nieuwe uitdaging onze landgenoot weer naar successen loodsen?



In 2022 kroonde Vandoorne zich nog tot wereldkampioen in de Formule E bij Mercedes, maar na het vertrek van het Duitse team ging het moeizamer. Vorig jaar haalde Vandoorne één keer het podium in Monaco.



"Jaguar en Porsche waren vorig jaar gewoon te goed", kadert Koen Bakker. "DS Penske zat er wel steeds bij als het 3e, 4e of 5e team, maar je moet in de top 2 zitten om mee te doen voor de overwinningen."



"Dat heeft Stoffel niet kunnen bewerkstelligen, maar dat had meer te maken met de kracht van de andere teams."

Ik denk oprecht dat er in de openingsrace 9 van de 11 teams kunnen winnen. Koen Bakker

De nieuwigheden in de Formule E moeten Stoffel Vandoorne wel liggen, schat Koen Bakker. "Stoffel is een rijder die heel goed strategie snapt, daar gedijt hij goed onder." "Vorig jaar wilde je zo snel mogelijk van de attack mode (een korte boost in energie door even van de ideale rijlijn af te wijken) af, dat is nu totaal anders. Stoffel zal daar gebruik van kunnen maken." En meteen meestrijden voor de overwinning? "Ik denk oprecht dat er in de openingsrace 9 van de 11 teams kunnen winnen. Alleen Mahindra moet nog een probleempje verhelpen en Lola Yamaha is een nieuw team." "Maserati kan dit weekend dus gewoon winnen. Als ze de strategie goed uitkienen, zou het zomaar kunnen dat Stoffel komt bovendrijven. Een podiumplaats zit er echt wel in."

Wat zegt Vandoorne zelf?

"Ik kijk er echt naar uit om het seizoen te openen in Sao Paulo", zegt Vandoorne. "Het is een circuit waar ik graag race en ik heb er in het verleden al goede races gehad." "Ik hoop echt dat ik mijn staat van dienst kan voortzetten en het seizoen goed kan beginnen, al zijn er natuurlijk veel nieuwigheden. Het is mijn eerste race voor Maserati en het is de eerste keer dat we de GEN3 Evo aan de tand voelen." "Met de nieuwe wagen hebben de fans veel om naar uit te kijken. De attack mode met vierwielaandrijving zal veel inhaalmogelijkheden opleveren, waardoor de races echt spannend worden om naar te kijken."

Wie zijn de topfavorieten?

De Duitser Pascal Wehrlein kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen en ook dit seizoen is de Porsche-rijder een kanshebber, net als zijn ploegmaat en voormalig wereldkampioen Antonio Felix Da Costa. "Porsche en Nissan lijken mij de favorieten voor de openingsrace", stelt Koen Bakker. "Ook Oliver Rowland, de nummer 4 van vorig jaar, bij Nissan is een kanshebber." "Voor de titel is het seizoen te lang om nu al voorspellingen te doen. We krijgen 16 races, met enkele double-headers. We staan alvast voor een mooi en spannend seizoen." Jaguar: Nick Cassidy, Mitch Evans

Porsche: Pascal Wehrlein, Antonio Felix da Costa

DS Penske: Jean-Eric Vergne, Maximilian Guenther

Andretti: Jake Dennis, Nico Mueller

Nissan: Oliver Rowland, Norman Nato

Maserati: Stoffel Vandoorne, Jake Hughes

Envision: Sebastien Buemi, Robin Frijns

Mahindra: Edoardo Mortara, Nyck de Vries

McLaren: Sam Bird, Taylor Barnard

Lola Yamaha Abt: Lucas di Grassi, Zane Maloney

Kiro: Dan Ticktum, David Beckmann