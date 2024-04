Antwerp werd Riffa, maar Belgische toppers blijven razend ambitieus bij start 3x3-seizoen: "Willen echt knallen"

vr 26 april 2024 07:55

De wereldtop in 3x3 verzamelt dit weekend in Japan voor de eerste WorldTour-manche van het seizoen. De Belgen zijn met ambitie en vooral met veel goesting afgezakt naar Utsonomiya. "We zijn allemaal heel gretig", vertelt Thibaut Vervoort, zelf terug van weggeweest bij het Belgische team.

Spreek niet langer over Team Antwerp wanneer je het hebt over 's lands eerste en enige 3x3-profteam. De Belgische toppers spelen nu onder de vlag van Bahrein en luisteren naar de naam Team Riffa. "Maar je mag nog wel Team Antwerp zeggen", lacht Thibaut Vervoort. "Dat blijven we in hart en nieren. Het jasje is Riffa geworden." Een ander jasje dus voor de ploeg, al is er onder dat jasje toch ook wel wat veranderd. De sponsordeal met Bahrein gaf het team immers de financiële slagkracht om extra te investeren in de omkadering.

Iedereen is heel gretig. Er is een gezonde spanning. Thibaut Vervoort

"Ik denk oprecht dat we dat nodig hadden om naar een hoger niveau door te groeien", aldus Vervoort. "Nu hebben we bijvoorbeeld een kiné en ook extra materiaal mee naar Japan."

"De begeleiding naast het veld wordt steeds beter, waardoor we ook steeds beter in vorm geraken. 3x3 is een sport van details, waarin alles beslist wordt in 10 minuten. Dan is het echt superbelangrijk om echt in topvorm te zijn." En is die topvorm er meteen voor de eerste WorldTour van het jaar? "We zijn er allemaal klaar voor en we hebben er heel veel zin in. Iedereen is heel gretig. Er is een gezonde spanning. Utsonomiya wordt meteen een goeie graadmeter voor het olympisch kwalificatietoernooi in Debrecen."

De Olympische Spelen halen, is ons hoofddoel. Als we daarin slagen, is het sowieso een succesvol jaar. Thibaut Vervoort

Dat toernooi wordt meteen de belangrijkste afspraak van het jaar voor de 3x3-Belgen. "De Olympische Spelen halen, is ons hoofddoel. Als we daarin slagen, is het sowieso een succesvol jaar", zegt Vervoort. "In het profcircuit willen we weer opschuiven richting top 3 of zelfs top 2. Daar zullen we echt voor gaan. We zijn al gekwalificeerd voor veel WorldTours en we willen echt knallen." Te beginnen dit weekend in Utsonomiya. "We spelen tegen Vienna en een team uit de kwalificaties. De Oostenrijkers zijn wel enorm geëvolueerd. Tegen de qualifier moeten we onze ervaring gebruiken. En eenmaal we de kwartfinales halen, is alles mogelijk."

Thibaut Vervoort

Terug van weggeweest

De naam Team Riffa is nieuw, maar Thibaut Vervoort is dat zelf ook een beetje. De scherpschutter speelde vorig jaar voor het Chinese team Futian en is nu teruggekeerd naar het oude nest. En dat doet hem deugd, zowel op als naast het veld. "De eerste weken van het jaar was het wat zoeken, ook voor mezelf. Het is een nieuwe ploeg, die vorig jaar haar ritme gevonden had. En dan kom ik er weer bij. Het was wat zoeken hoe we dat moesten aanpakken in aanval en verdediging", vertelt hij. Maar de signalen in de voorbereiding op Utsonomiya waren gunstig. "In Lausanne en Toulouse hebben we ons ritme gevonden. Dat voel je ook op de trainingen", zegt Vervoort, die blij is om weer "thuis" te zijn.

Ik denk niet dat iemand zoveel vuurkracht heeft als wij. Als wij hot zijn, zullen onze tegenstanders het fel te verduren krijgen. Thibaut Vervoort

"Het geeft een boost om weer in je eigen stad te kunnen trainen. Dat is een gigantisch voordeel. Ik ben nu ook weer dichter bij mijn familie en mijn vriendin. Dat was cruciaal voor mij." "Ook voor de chemie op het veld was het in dit belangrijke jaar cruciaal om weer met de andere jongens te kunnen spelen. Je merkt dat het niveau van de andere ploegen weer gestegen is. Maar dat van ons ook." Vooral vanaf afstand lijkt het team levensgevaarlijk: met Vervoort, Dennis Donkor en Jonas Foerts zijn er 3 spelers die tweepunters met de ogen dicht kunnen binnen knallen. "Ik denk niet dat iemand zoveel vuurkracht heeft. We moeten wel voor balans blijven zorgen. Maar als wij alle drie "hot" zijn, dan zullen onze tegenstanders het fel te verduren krijgen."