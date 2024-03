Waarom gaat Belgisch 3x3-team in zee met Bahrein? "Deze ondersteuning was op dit moment onmogelijk in België"

"De eerste contacten zijn vorig jaar gelegd na de WorldTour-manche in Manama, waar Antwerp de finale verloor", klinkt het. "Bahrein heeft de hand uitgereikt naar 3 teams. Voor hen was de doelstelling om Riffa in de picture te zetten. De naamsbekendheid van die stad is voor hen de return on investment."

Team Antwerp is dan wel de nummer 5 van de wereld, maar het blijft toch opmerkelijk dat een stad uit Bahrein zijn naam verbindt aan een Belgische profploeg. Manager Wim Van Peteghem legt uit hoe die deal tot stand gekomen is.

"Het contract loopt voor 1 jaar, met een optie voor een extra jaar. Dat geeft ons ook de tijd om te kijken of we niet dezelfde ondersteuning kunnen krijgen vanuit België. Dat was op dit moment helaas nog niet haalbaar."

Nochtans gaat het louter om omkadering. Zijn dat dan zulke grote bedragen? "Zonder deze sponsordeal zouden we nooit aan de fondsen gekomen zijn om twee kinesisten in dienst te nemen en te laten meereizen. Voor één persoon extra tijdens een toernooi in pakweg Japan of China ben je qua vluchten en hotelkosten toch al snel 3 à 4.000 euro kwijt."

Dat Bahrein geen al te beste reputatie heeft op het vlak van mensenrechten laten de basketballers in het midden. "Die zaken, daar kan ik geen uitspraken over doen. Voor ons is het gewoon een land dat een van haar steden wil promoten", reageert Van Peteghem.