Bahrein geeft 3x3-Belgen duwtje in de rug, Team Riffa is geboren: "Financieel wijzigt er niks voor de spelers"

Wat al enkele weken in de lucht hing, is nu officieel: Team Antwerp, het enige professionele 3x3-team van ons land, treedt komend seizoen op het profcircuit aan als Team Riffa, vernoemd naar de op twee na grootste stad in Bahrein. De deal geeft de ploeg, die bestaat uit 6 Belgen, de kans om zich nog verder te professionaliseren.

Team Antwerp had zich de voorbije jaren mondjesmaat in de schoot van de wereldtop in het 3x3 genesteld. De Belgen bezetten momenteel de 5e plaats op de wereldranking. Maar bij het team leefde het gevoel dat er nog veel ruimte voor progressie was, vooral op het vlak van omkadering. Dankzij de sponsordeal met Riffa uit Bahrein kan de ploeg die verdere professionalisering nu doorzetten. "We zijn sinds 2021 een top 5-team in de wereld. Maar we willen meer. We willen voor het allerhoogste gaan en we merkten dat we ter plaatse bleven trappelen", klinkt het bij het team. "Met deze kapitaalsinjectie denken we enkele pijnpunten te kunnen oplossen."

Die pijnpunten situeerden zich vooral in de omkadering en de ploeg benadrukt dat er voor de spelers geen vetpotten verbonden zijn aan de deal. "Financieel wijzigt er niks voor de spelers. Ze behouden hun contracten bij Sport Vlaanderen. Ook de samenwerking met Basketbal Vlaanderen blijft verderlopen met het oog op de kwalificatie voor Parijs 2024." "Met Mathieu Keunen en Sanne Jongedijk worden er twee fysio's toegevoegd aan het team. In tegenstelling tot het verleden zal er in principe telkens een fysio meegaan naar de toernooien om de spelers te verzorgen. Zo kunnen zij zich focussen op het basketbal." "Vic Van Oosterwyck komt onder contract van Team Riffa om zich vanaf nu helemaal te focussen op 3x3. Daarnaast blijft Kirsten Reiners aan boord voor alle administratieve zaken en hebben we met Wim Van Peteghem, in het verleden assistent-coach van Aalst en Brussels, nu ook een teammanager in dienst."

Team Riffa Dennis Donkor FIBA-7 Jonas Foerts FIBA-9 Bryan De Valck FIBA-16 Vic Van Oosterwyck FIBA-47 Thibaut Vervoort FIBA-64 Caspar Augustijnen FIBA-134

Nick Celis als coach

De professionelere omkadering moet uiteindelijk leiden tot betere sportieve prestaties. Daar zal ook Nick Celis zijn steentje aan bijdragen. De bezieler van het team zette vorig jaar een stap terug nadat hij door de federatie geschorst was in het fraudedossier. "Maar uiteraard volgde ik het team nog, al gingen de toernooien moeizaam. Ik heb die gasten jaren begeleid als speler-coach. Dan is het niet leuk om het DNA van de ploeg stelselmatig te zien wegebben", vertelt Celis. "Met het Riffa-project, de samenwerking met uiterst bekwame mensen en een goeie taakverdeling zag ik hierin wel een plekje voor mezelf. Na het ontslag van bondscoach Steve Ibens ben ik opnieuw begonnen met training te geven aan het team. We willen zo snel mogelijk weer ons niveau van vorig seizoen halen."

Komend weekend treedt de ploeg nog aan als Antwerp TOPdesk in Toulouse, waar ze een Challenger-ticket hopen te bemachtigen. Het team wordt er vertegenwoordigd door Dennis Donkor, Bryan De Valck, Vic Van Oosterwyck en kersverse papa Jonas Foerts. Thibaut Vervoort, weer bij het team na zijn Chinese avontuur, herstelt nog van een kuitblessure. "Hij mikt naar volgend weekend, wanneer de finales van het Franse vierluik gespeeld worden", luidt het. Ook de terugkeer van Caspar Augustijnen is nakend. Hij is bijna weer fit na de kruisbandblessure die hij vorig jaar opliep op de Europese Spelen. "Zijn aanwezigheid op de training zorgt nu al voor een nieuwe dynamiek", klinkt het nog.

