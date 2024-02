Ruilen de 3x3-toppers van Team Antwerp België voor Bahrein? Team Riffa is in de maak

Opschudding in het 3x3-wereldje: de Belgen van Team Antwerp TOPdesk zijn benaderd door Bahrein. De golfstaat wil Team Riffa oprichten met Belgische topspelers. "Er is nog geen contract getekend", klinkt het bij Team Antwerp.

Team Antwerp is al enkele seizoenen het sterkste (en ook enige) professionele 3x3-team dat ons land rijk is. Omdat de meeste spelers uit de regio afkomstig zijn of in Antwerpen wonen, lag de naam van het team destijds dan ook voor de hand.

Met olympiër Nick Celis als drijvende kracht klom de ploeg de voorbije jaren op tot de wereldtop in 3x3 en was Antwerp een van de toonaangevende teams in de WorldTour.

Vorig jaar won Team Antwerp, dat teert op een kransje van 5 à 6 profspelers, onder meer de WorldTour-manche in Lausanne. Op de WorldTour Masters sneuvelde Antwerp eind vorig jaar in de halve finales.

Dat gebeurde inmiddels zonder Nick Celis, die in de loop van vorig jaar door de Vlaamse basketbalfederatie geschorst is in het fraudedossier dat losbarstte na het WK 3x3 in eigen land.

