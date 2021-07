3x3 Lions komen in bronzen match energie tekort, maar verlaten Spelen met opgeheven hoofd

Halfweg de reguliere speeltijd staat het 11-8 in het voordeel van de Serviërs. Er is nog heel veel mogelijk in de resterende minuten!

Beide teams gingen intussen al 5 keer in de fout. Het toont aan dat het net als tegen de Letten overigens weer een erg fysieke wedstrijd is.

14 uur 20. De Lions raken niet door de Servische defensie, ze hebben erg dringend een score nodig. Bulut en co staan intussen 5-1 voor. Er is uiteraard nog voldoende tijd om dit weg te werken. .

Veel zal afhangen van de vorm van Dusan Bulut. In de groepswedstrijd maakte hij het de Belgian Lions bijzonder moeilijk, maar daarnet liet hij het compleet afweten in de halve finale tegen Rusland.

De Belgian Lions staan op het terrein! Mogen ze straks een bronzen medaille in ontvangst nemen na een toptoernooi? Dat weten we straks.

14 uur 03. Brons is voor China. Frankrijk is er niet meer in geslaagd om nog een comeback in te zetten. China pakt brons met 16-14. Over een kwartiertje is het aan de Belgian Lions. .