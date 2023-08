Nick Celis en twee andere 3x3-spelers internationaal geschorst voor wedstrijdfraude

Nick Celis werd net voor de zomer geschorst voor drie jaar door de Vlaamse basketbalfederatie op beschuldiging van wedstrijdfraude.

In aanloop naar de Olympische Spelen van 2020 zou Celis 27 fictieve 3x3-toernooien hebben georganiseerd om te voldoen aan de kwalificatie-eisen.

Het onderzoek bij de Cel Sportfraude loopt nog, maar na inzage van het onderzoeksdossier startte Basketbal Vlaanderen haar eigen tuchtprocedure op.

Het resultaat: twee spelers, onder wie Celis, werden voor drie jaar geschorst. Eén speler kreeg een schorsing van 18 maanden. Ze mogen daardoor niet deelnemen aan wedstrijden.

Basketbal Vlaanderen heeft die schorsingen ook gemeld bij de internationale basketbalbond FIBA, die de sancties internationaal heeft overgenomen.

"Een zuivere en eerlijke sportbeleving staat altijd voorop bij de basketbalfederaties", klinkt het bij Basketbal Vlaanderen. "We betreuren wat is gebeurd, maar onze brede sportieve werking staat of valt niet met enkelingen. Integriteit, fair play en vertrouwen zijn en blijven onze kernwaarden."

Door de schorsing van Celis, is hij ook al zijn individuele punten kwijt op de wereldranking. Dat heeft vervelende gevolgen: Antwerp TOPdesk zakt terug van de 2e naar de 3e plek op de World Tour, de 3x3 Lions vallen terug naar de 9e stek.