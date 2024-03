Twee maanden voor olympisch kwalificatietoernooi moeten 3x3 Belgian Lions op zoek naar nieuwe bondscoach

Steve Ibens is niet langer de bondscoach van de 3x3 Belgian Lions. Dat heeft de Belgische basketbalbond donderdag bekendgemaakt. De federatie wil snel op zoek gaan naar een opvolger, want over 2 maanden hebben de Lions al een niet te missen afspraak.

Basketball Belgium laat weten dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan. "Mijn huidige werksituatie laat me niet toe om hier de nodige tijd in te steken die vereist is om deze ploeg in de meest optimale omstandigheden naar een olympisch ticket in Parijs te leiden", reageert Steve Ibens.

De timing van de breuk is wel opmerkelijk, want de 3x3 Belgian Lions zijn inderdaad in volle voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat vindt in mei plaats in Debrecen. In Hongarije zullen 16 landen strijden om 3 olympische tickets.

Twee maanden voor dat OKT moet de basketbalbond dus op zoek naar een nieuwe bondscoach. Geen sinecure, want 3x3 is een erg specifiek onderdeel van basketbal en het aantal coaches dat het spelletje onder de knie heeft, is dun gezaaid. De tijd dringt dus om de Lions klaar te stomen voor Debrecen.

"In aanloop naar het olympisch kwalificatietornooi wordt op zoek gegaan naar een vervanger", klinkt het nog bij de federatie, die benadrukt dat Ibens wel aan boord blijft in de topsportwerking van Basketbal Vlaanderen.

3x3 is sinds Tokio 2020 een olympische sport. Bij de vorige Spelen waren de 3x3 Belgian Lions de revelatie van het toernooi, waarin ze op een zucht van een olympische medaille strandden.