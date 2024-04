Nieuwe thriller voor Dimitri Van den Bergh in Oostenrijk, maar geen nieuwe zege

Dimitri Van den Bergh moest in zijn eerste ronde in Premstätten al tot aan het gaatje gaan tegen Gabriel Clemens. Met een knappe 152-finish redde hij toen zijn vel.



In de tweede ronde kregen we opnieuw een nagelbijter. Josh Rock, het 7e reekshoofd, beet zich als een pitbull vast in zijn tegenstander.



Toch kwam Van den Bergh 5-4 voor, waarna hij het op zijn eigen leg kon afmaken. Dat lukte niet en dus kregen we een beslissende 11e leg.



Nu had Rock het voordeel. De Noord-Ier kon als eerste uitwerpen, maar zijn poging op dubbel 16 mislukte. Van den Bergh kreeg 3 kansen op dubbel 20: de eerste twee zaten te hoog, de laatste te laag.



Rock nam die herkansing dankbaar aan. Met Van den Bergh verdwijnt de laatste Belg in Oostenrijk. Mike De Decker dreef Raymond van Barneveld in de eerste ronde tot het uiterste, maar hij verloor toch.