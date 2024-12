Dartslegende Paul Lim (70) kan niet stunten in WK-finale Lakeside, Belg strandt in halve finales

Hij schreef al geschiedenis in 1990, maar dartslegende Paul Lim heeft op 70-jarige leeftijd toch geen eerste wereldtitel kunnen bemachtigen. In de WK-finale van de WDF-bond verloor hij van de Ier Shane McGuirk (6-3).

Paul Lim is een legende in de dartswereld, want op 9 januari 1990 gooide hij als eerste speler ooit live op televisie een 9-darter, toen nog uiterst zeldzaam.

34 jaar later draait "The Singapore Slinger" nog altijd mee op het hoogste niveau, maar zijn eerste WK-finale winnen lukte niet. Op de Lakeside Country Club kwam hij wel nog terug van een 4-0-achterstand, maar uiteindelijk trok de 29-jarige Ier Shane McGuirk aan het langste eind met 6-3.

McGuirk had in de halve finales ook al een einde gemaakt aan het sprookje van onze landgenoot François Schweyen. De 35-jarige Belg verloor met 0-5 en zou dus niet de opvolger worden van Andy Baetens, die vorig jaar de WDF-titel won.

Het WK van de WDF is de opvolger van het WK van de BDO, lang de toonaangevende dartsbond. Tegenwoordig zijn de meeste topspelers actief bij de PDC-bond. Dat WK begint over een week.

Bij de vrouwen ging de titel net als de voorbije twee jaren naar Beau Greaves. De 20-jarige Engelse was met 4-1 te sterk voor de Schotse Sophie McKinlay.