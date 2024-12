Belgische tennisploeg treft Chili in de Daviscup: "Gelukkig spelen we thuis"

De Belgische tennisploeg staat volgend jaar in de Daviscup tegenover Chili. "Een harde noot om te kraken", reageert kapitein Steve Darcis.

In de eerste ronde van de Daviscup, de landenbeker voor mannenteams, tennist België tegen Chili. De wedstrijden vinden plaats eind januari/begin februari.

Met Alejandro Tabilo en Nicolas Jarry heeft Chili 2 spelers in de top 50 van het mannentennis staan.

"Een harde noot om te kraken", beseft kapitein Steve Darcis. "Gelukkig spelen we thuis."

"Waarschijnlijk op hardcourt, want alle spelers komen uit de Australian Open of de BW Open in La Louvière en ik wil ze niet van ondergrond laten wisselen."