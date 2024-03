Antwerp Giants gaan ook in Zwolle door op het slechte pad in de Elite Gold

Na een gemakkelijke eerste zege tegen BAL Weert in de Elite Gold moest Oostende wat dieper gaan om het Nederlandse Den Bosch opzij te zetten. De kustploeg keek na het eerste kwart tegen een achterstand aan, maar kon toch met een 40-43-voorsprong rusten.



In de tweede helft kwam de zege voor Oostende niet meer in gevaar, al was de voorsprong nooit geruststellend: 73-83. Door zijn twee zeges is Oostende nu alleen leider in de stand. Het telt 23 punten, eentje meer dan Den Bosch.



Nog in de Elite Gold kon Luik zijn eerste wedstrijd niet winnen tegen Donar Groningen, dat de Waalse club met 81-75 vloerde. De Luikenaars scoorden enkel in het laatste kwart meer punten dan hun Nederlandse rivaal. In de stand zijn ze achtste met 17 punten.