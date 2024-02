Vanloo en Galatasaray uitgeschakeld in EuroCup, ook wederoptredende Linskens moet aftocht blazen

Julie Vanloo heeft met Galatasaray geen mirakel kunnen verrichten in de kwartfinales van de EuroCup. Onze landgenote slaagde er niet in om de ruime nederlaag uit de heenmatch tegen het Spaanse Girona goed te maken en ging opnieuw - zij het wel nipt - onderuit.



In de heenmatch van de play-offs in de EuroCup was het Turkse Galatasaray van landgenotes Vanloo en Hind Ben Abdelkader tegen een ruime 77-67-nederlaag aangelopen in het Spaanse Girona.



Vanloo en co stonden in de terugmatch dus voor een aartsmoeilijke opgave. Galatasaray weerde zich voor eigen volk kranig, maar ging opnieuw onderuit, dit keer met een krappe 81-83.



Vanloo, in de heenmatch al goed voor 15 punten, toonde zich met 13 punten en 5 assists opnieuw belangrijk, maar het mocht niet baten. Galatasaray is zo uitgeschakeld in Europa.



Met Kyara Linskens komt er vanavond nog een landgenote in actie in de EuroCup. De Belgian Cat neemt het met Montpellier op tegen Besiktas. Ook zij moet een ruime nederlaag uit de heenwedstrijd zien goed te maken.