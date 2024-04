Coach Besnik Hasi kondigt zijn nakende vertrek aan bij KV Mechelen: "Geen akkoord gevonden met de club"

Besnik Hasi is bezig aan zijn laatste weken bij KV Mechelen. De Kosovaarse trainer betreurt dat hij geen akkoord heeft kunnen vinden met de club over een verlenging van zijn contract en heeft zijn vertrek aangekondigd. "Ik wil benadrukken dat er geen sprake is van een andere club", zei Hasi na de winst tegen OH Leuven.

"Ik vind het spijtig, want ik ben hier graag en ik werk hier graag. Ik heb hier veel mooie momenten beleefd. Ik wil mijn spelers en de staf bedanken voor hun inzet de laatste 6 maanden. En ook de fans, omdat ze ons in moeilijke momenten zijn blijven steunen."

Daarin resten nog 4 wedstrijden en dat worden meteen ook de laatste 4 matchen van Hasi als coach bij KV Mechelen, want een contractverlenging komt er niet. "Daarover hebben we geen akkoord gevonden", vertelt Hasi zaterdagavond op de persconferentie na KV Mechelen-OH Leuven.

Hasi beklemtoonde dat er geen andere club in het spel is. "Ik heb met niemand anders gesproken. Ik heb nog geen zicht op een andere club voor volgend seizoen. We hebben gewoon geen akkoord kunnen vinden. Met een andere club heeft het niks te maken, dat wil ik benadrukken."

De trainer blikte ook terug op het mooie parcours dat het team sinds zijn komst afgelegd heeft. "In de reguliere competitie hebben we 9 keer gewonnen, 3 keer gelijk gespeeld en 4 keer verloren. We pakten 62% van de mogelijke punten, dat is het gemiddelde van een kampioenenploeg", merkte hij op.

"We hadden ook 6 keer een clean sheet en een doelsaldo van +11. Daarnaast hebben we ook een paar jongens beter gemaakt. We hebben een sfeer van vertrouwen gecreëerd en hebben tot de laatste match gevochten voor Play-off, wat we spijtig genoeg niet gehaald hebben."

En de toekomst? "Ik heb nu tijd om na te denken. Er is nu duidelijkheid. En voor KV Mechelen hoop ik dat de club ambitie toont voor volgend seizoen."