Standard kan play-offs niet opfleuren met eerste overwinning: STVV komt een puntje sprokkelen op Sclessin

Een knappe aanval over heel wat stationnetjes kwam rond het kwartier bij Ogawa terecht. De Japanner mikte de bal in twee keer voorbij debutant Epolo.

Wat Ivan Leko heeft gezegd tijdens de pauze weten we niet. Maar dat het effect had, was meteen duidelijk. Standard begon als een bezetene aan de tweede periode.

Telkens kwam het gevaar van de flanken, via Panzo of Price. STVV kwam zeer goed weg toen Van Helden een scherpe voorzet via zijn been op de paal zag botsen, en niet in zijn eigen doel.

Maar rond het uur was de verdiende gelijkmaker dan toch een feit. Panzo stond moederziel alleen bij een hoekschop en kon op zijn gemakje de 1-1 in doel knikken.

Het tempo verdween nadien weer wat uit de wedstrijd, tot het in de laatste minuut toch weer even crescendo ging.

Sclessin veerde recht toen scheidsrechter Boterberg een penalty gaf voor een handsball van Janssens. Maar een minuut later draaide de VAR de beslissing (terecht) terug wegens een duwfout van Kanga.

Geen overwinning dus op de valreep. Standard blijft zonder zege in de Play-offs.