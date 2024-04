Rafael Nadal troeft reekshoofd De Minaur af in Madrid en staat in 1/16e finales

En of hij het nog steeds kan. Rafael Nadal heeft zich in het Masters 1.000-toernooi van Madrid geplaatst voor de derde ronde. De Spanjaard ging in twee sets voorbij het tiende reekshoofd Alex de Minaur. In de 1/16e finales neemt Nadal het op tegen de Argentijn Pedro Cachin (ATP 93).

Zelfs op zijn 37e is hij nog wereldklasse op gravel. Rafael Nadal schakelde in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Madrid de Australiër Alex de Minaur (ATP 11) uit.

De Spaanse vedette had in set 1 een tiebreak nodig, waarna hij in set 2 dominant over het 10e reekshoofd walste: 6-3.

Nadal kon zo revanche nemen voor de nederlaag die hij vorige week leed tegen De Minaur op het toernooi in Barcelona. In Madrid mag hij deelnemen met een beschermde status. Nadal is er recordhouder met 5 overwinningen.

De 22-voudige grandslamwinnaar ging in de vorige ronde al makkelijk voorbij de jonge Darwin Blanch, nu moet hij in de 1/16e finales de Argentijn Pedro Cachin (ATP 93) verschalken.