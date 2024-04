Vrouwen van OH Leuven kunnen niet profiteren van gelijkspel in Anderlecht-Standard

We stevenen af op een razendspannende ontknoping in de voetbalcompetitie bij de vrouwen. Op 4 speeldagen van het einde had OH Leuven in poleposition kunnen komen, maar Club YLA had andere plannen.



Wie dacht dat de thuisploeg met de bekerfinale in het verschiet een snipperdag zou nemen, kwam bedrogen uit. Na amper 6 minuten stond het al 2-0, telkens een goal van Angel Kerkhove.



De motor van OH Leuven sloeg pas na de rust aan. Marie Detruyer was twee keer de aangeefster - een keer vanaf rechts, een keer vanaf links - Dilja Zomers en Nikée van Dijk trokken de score weer gelijk.



Je voelde aan alles dat OHL erop en erover zou gaan en een dik kwartier na de rust gebeurde dat ook. De opkomende Jeslynn Kuijpers dacht het verzet van Club Brugge gebroken te hebben.



Niets was minder waar. In de 78e minuut scoorde Celien Guns de 3-3, waardoor OHL weer van voren af aan kon beginnen. Het had nog een kwartier om een 4e keer te scoren, maar dat lukte niet.



Zo laat OH Leuven na om over Anderlecht naar de leiding te springen. OHL telt nu net als paars-wit 35 punten, maar omdat het bij de halvering van de punten een half puntje extra kreeg, is Anderlecht de koploper. Nummer 3 Standard volgt op 2 punten.