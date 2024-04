BEKIJK: Vrouwen van FC Barcelona knokken zich in uitverkocht Stamford Bridge voorbij Chelsea naar CL-finale

Na de winst in de heenmatch mocht Chelsea Barcelona ontvangen op Stamford Bridge, de thuisbasis van het mannenteam. Dat stroomde voor het eerst helemaal vol voor de vrouwenploeg, die normaal gezien haar thuismatchen speelt in Kingston, voor goed 4.000 fans.

Het volgelopen stad zag hoe Aitana Bonmati halfweg de 1e helft de bonus uit de heenmatch uitwiste. Haar gekruiste schot week af en liet Chelsea-doelvrouw Hampton kansloos.

Achtervolgen dus voor de thuisploeg, die na de rust tot overmaat van ramp met zijn tienen voort moest na de tweede gele kaart voor Kadeisha Buchanan. Barcelona buitte zijn numerieke overwicht een kwartier voor tijd uit, al had het daarvoor wel een penalty nodig. Fridolina Rolfo faalde niet vanaf 11 meter.

Barcelona staat zo voor het 4e jaar op rij en voor de 5e keer in de laatste 6 seizoenen in de finale. De Catalaanse vrouwen wonnen in die periode 2 keer de Champions League, in 2021 en 2023.

Daarin zullen ze het opnemen tegen PSG of Lyon. De 2 Franse topclubs nemen het zondagmiddag in Parijs tegen elkaar op in de terugmatch van hun halve finale. De heenmatch in Lyon werd gewonnen door de thuisploeg met 3-2.



De finale van de Champions League vindt plaats op 25 mei in Bilbao.