Team Antwerp verovert 1e World Tour-zege door topfavoriet Ub te kloppen

Antwerp haalt het van Amsterdam in fysieke slag. In de clash der lage landen heeft Antwerp aan het langste eind getrokken. Een gehavend Amsterdam, het derde reekshoofd, klampte aan bij vierde reekshoofd Antwerp, dat het best aan de match begon. Slagter en Jaring speelden bij Amsterdam met respectievelijk een hoofdletsel en een gebroken neus. Toch maakten de Nederlanders van een 3-0 achter een 10-13 voor. Thibaut Vervoort bracht de stand evenwel gelijk, twee vrijworpen van Celis maakten er 15-13 van. De Belgen speelden het verstandig uit en Vervoort pakte nog maar eens uit met een buzzer-tweepunter: 19-14. Voor de Belgen is het de eerste World Tour-finale van het jaar, daarin wacht het ongeslagen Ub uit Servië. Het eerste reekshoofd won de WT-toernooien in Utsunomiya, Manila, Praag en Lausanne.



Slagter en Jaring speelden bij Amsterdam met respectievelijk een hoofdletsel en een gebroken neus. Toch maakten de Nederlanders van een 3-0 achter een 10-13 voor.



Thibaut Vervoort bracht de stand evenwel gelijk, twee vrijworpen van Celis maakten er 15-13 van. De Belgen speelden het verstandig uit en Vervoort pakte nog maar eens uit met een buzzer-tweepunter: 19-14.



Voor de Belgen is het de eerste World Tour-finale van het jaar, daarin wacht het ongeslagen Ub uit Servië. Het eerste reekshoofd won de WT-toernooien in Utsunomiya, Manila, Praag en Lausanne.

clock 15:38 15 uur 38. We wisten dat het tegen Amsterdam een fysieke slag zou worden, dus we zijn kalm gebleven. Ons doel is bereikt met de finale, maar nu willen we ook Ub kloppen. Thibaut Vervoort.

clock 14:37 14 uur 37. Wat kan Antwerp tegen Amsterdam? In het finaletoernooi van de Pro League vorige week klopte Antwerp gaststad Amsterdam in de halve finale. Amsterdam zit wel in de rats. Slagter en Jaring botsten met hun hoofden tegen elkaar: de eerste speelt met een verband om zijn hoofd, de tweede met een gebroken neus.



Amsterdam zit wel in de rats. Slagter en Jaring botsten met hun hoofden tegen elkaar: de eerste speelt met een verband om zijn hoofd, de tweede met een gebroken neus.

clock 14:33 14 uur 33.

clock 14:21 14 uur 21. Antwerp wint nagelbijter tegen Liman. Antwerp speelde als 2e van Groep D tegen Liman, de winnaar van Groep B. De Serviërs zijn het 2e reekshoofd, de Belgen het 4e. Liman begon het best (6-3), Antwerp liet de 7-5 liggen, het werd 8-4. Maar de Belgen knokten zich in de match (10-10), al werden ze geteisterd door een hoge foutenlast. Daardoor mochten de Serviërs heel wat vrijworpen gooien. Pasajlic en Ratkov lieten naar het einde toe cruciale vrijworpen liggen (0 op 4). Het was heel spannend. Op dik 2 minuten van het einde stond het 13-14 voor de Belgen na een tweepunter van Augustijnen, Pasajlic draaide meteen de rollen weer om (15-14). Bij 18-17 achter in de laatste halve minuut kon Celis maar 1 van zijn 2 vrijworpen omzetten. De Valck zorgde op 10 seconden van het einde voor 19-19. Liman leed balverlies, Vervoort miste evenwel finaal de tweepunter van de zege. Er kwam een verlenging aan te pas. Daarin miste Pasajlic 2 tweepunters, die van Vervoort ging wel binnen: 19-21. In de halve finale om 15.15 uur spelen de Belgen tegen Amsterdam, dat Fribourg met 21-13 versloeg. De Nederlanders kwamen wel gehavend uit de strijd. Arvin Slagter en Julian Jaring lagen bloedend op de grond in de match, maar werden opgelapt. Het is afwachten hoe de fysieke staat van Amsterdam over een dik half uur is.



Liman begon het best (6-3), Antwerp liet de 7-5 liggen, het werd 8-4. Maar de Belgen knokten zich in de match (10-10), al werden ze geteisterd door een hoge foutenlast. Daardoor mochten de Serviërs heel wat vrijworpen gooien. Pasajlic en Ratkov lieten naar het einde toe cruciale vrijworpen liggen (0 op 4).



Het was heel spannend. Op dik 2 minuten van het einde stond het 13-14 voor de Belgen na een tweepunter van Augustijnen, Pasajlic draaide meteen de rollen weer om (15-14).



Bij 18-17 achter in de laatste halve minuut kon Celis maar 1 van zijn 2 vrijworpen omzetten. De Valck zorgde op 10 seconden van het einde voor 19-19. Liman leed balverlies, Vervoort miste evenwel finaal de tweepunter van de zege.



Er kwam een verlenging aan te pas. Daarin miste Pasajlic 2 tweepunters, die van Vervoort ging wel binnen: 19-21.



In de halve finale om 15.15 uur spelen de Belgen tegen Amsterdam, dat Fribourg met 21-13 versloeg. De Nederlanders kwamen wel gehavend uit de strijd. Arvin Slagter en Julian Jaring lagen bloedend op de grond in de match, maar werden opgelapt. Het is afwachten hoe de fysieke staat van Amsterdam over een dik half uur is.

clock 28-08-2022 28-08-2022.

clock 28-08-2022 28-08-2022. clock 21:30 21 uur 30. Antwerp naar kwartfinales. Princeton heeft met 21-9 Londen geklopt in Debrecen, daardoor is Antwerp zeker van de tweede plek in zijn poule en een plekje in de kwartfinales. In die kwartfinales speelt Team Antwerp zondag tegen het Servische Liman, groepswinnaar in poule B.

clock 20:21 20 uur 21. Antwerp is niet opgewassen tegen Princeton. Tegen de Amerikanen uit Princeton kwam Antwerp meteen 0-3 achter. Een kloof die het nooit meer kon overbruggen. Eindstand: 14-20. Antwerp zal nu met aandacht kijken naar het duel tussen Princeton en Londen vanavond. Alleen een Engelse zege zou hen nog uit de kwartfinales kunnen houden.



Antwerp zal nu met aandacht kijken naar het duel tussen Princeton en Londen vanavond. Alleen een Engelse zege zou hen nog uit de kwartfinales kunnen houden.

clock 17:21 17 uur 21. Veerkrachtig Antwerp opent met zege. In hun 1e duel waren de 3x3-spelers van Antwerp bijna voortdurend op achtervolgen aangewezen. Maar in de laatste 3 minuten gingen de Belgen op en over de Londenaars. 22-20 was de eindscore. Straks komt Antwerp nog in actie tegen Princeton, uit de Verenigde Staten.



Straks komt Antwerp nog in actie tegen Princeton, uit de Verenigde Staten.

clock 15:37 15 uur 37. Brussels niet naar hoofdtabel na 2e verlies. De kansen van Brussels waren heel klein. En Tartu uit Estland bleek inderdaad sowieso een maatje te groot: 22-9 in de 2e voorrondematch. Tartu had ook al Los Angeles geklopt met 21-15. Tartu stoot als enige door naar de hoofdtabel.



Tartu had ook al Los Angeles geklopt met 21-15. Tartu stoot als enige door naar de hoofdtabel.

clock 14:48 14 uur 48. Brussels maakt het niet af tegen LA. Brussels nam snel een voorsprong van 6 punten in zijn eerste kwalificatiematch, maar gaf die voorsprong nog uit handen (17-17). Na een geweldige dunk van Vercoutere had het Belgische team wel nog kansen op de zege: bij 20-19 was er nog maar 1 punt nodig. Twee keer mocht Brussels de bal in het spel brengen, maar scoren lukte niet. LA maakte het af met een tweepunter: 20-21. Om 15.05 uur speelt Brussels zijn 2e en laatste groepsmatch tegen Tartu. Alleen de groepswinnnaar van deze 3 teams stoot door.



LA maakte het af met een tweepunter: 20-21.



Om 15.05 uur speelt Brussels zijn 2e en laatste groepsmatch tegen Tartu. Alleen de groepswinnnaar van deze 3 teams stoot door.