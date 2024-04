Meteen succes voor Team Riffa: 3x3-Belgen winnen in Lausanne eerste toernooi na transfer

Team Riffa heeft zijn start niet gemist. Een tweetal weken geleden stapten voormalig Antwerp-spelers De Valck, Donkor, Foerts en Vervoort in een nieuw project. In de eerste opdracht voor hun nieuwe werkgever uit Bahrein wonnen de Belgen meteen het Lausanne Super Quest-toernooi.

Goed begonnen, is half gewonnen? In het eerste toernooi na hun overstap naar Bahrein is team Riffa succesvol geweest.

Met voormalig Antwerp-spelers Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Thibaut Vervoort won het vrijdagavond meteen de Lausanne Super Quest in het 3x3 basket gewonnen. Riffa versloeg de Zwitserse thuisploeg Lausanne in de finale met 21-14.

Als reekshoofd versloeg het viertal in de halve finales het Franse Nantes met 21-11. Eerder hadden ze in de kwartfinales het Puertoricaanse Carolina met 21-17 gewipt. In de groepsfase lieten ze zich wel op een foutje betrappen. Ze wonnen tegen het Puertoricaanse Sancturce, maar moesten de duimen leggen voor het Franse Ermont.

De Valck, Donkor, Foerts en Vervoort tankten alvast vertrouwen voor het nakende olympische kwalificatietoernooi en plaatsten zich als Riffa ook voor het Masters-toernooi in het Chinese Chengdu op 22 en 23 mei.