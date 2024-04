Wielerclub Wattage verkiest Morgado als voorjaarsrevelatie, maar looft ook Pithie: "Er zit moteurke in"

Het voorjaar werd extra gekruid door talentvolle groeibriljanten. Maar welke jonge snaak maakte het meest indruk?

"Ik vind dat Laurence Pithie de award mag krijgen van doorbraak van het voorjaar", zegt Tom Boonen.

"Er zit een moteurke in die renner. Pithie heeft carrure, is jong en heeft de durf. Dat is iets dat ik heel graag zie bij dat soort renners."

Pithie reed zich in de kijker in onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.



"Hij is een paar keer met zijn kop tegen de muur gelopen. Maar hij heeft wel een basis waarop je kan bouwen. Als je 2 of 3 renners zoals Pithie in je team hebt, dan ben je goed bezig."