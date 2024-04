Union-coach Blessin geeft bevlogen speech na eerste zege en ziet spelers weer lachen: "Soms was het te veel"

En of de eerste zege in de play-offs deugd deed voor Union. Na de wedergeboorte op Antwerp konden de Brusselaars plots weer lachen. Alexander Blessin sprak zijn groep toe in een bevlogen speech en onderstreepte nadien: "Dit geeft veel vertrouwen".

"Het voelt goed om te winnen, hé? We hebben hard gewerkt en verdienden dit. Dit gevoel moet ons pushen. Nu weet je hoe het is om te verliezen én te winnen. We gaan elke match vechten zoals nu. Ik ben zo trots op jullie, come on!"

Zo, dat is de neerslag van de bevlogen peptalk die Alexander Blessin meteen na de zege tegen Antwerp gaf aan zijn spelersgroep.

Christian Burgess, Cameron Puertas, zelfs Anthony Moris... Allemaal konden ze plots weer lachen na die bijzonder ongelukkige start in de play-offs.

"Het voelt fijn om weer te winnen", verwoordde Gustaf Nilsson het. Enkele meters verderop verzekerde Puertas: "Dit doet deugd. Met deze zege vergeten we even al onze frustraties. Het is een prestatie die ons kan herlanceren, want het is nog niet te laat."