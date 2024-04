Union herleeft helemaal na levensbelangrijke (en ruime) eerste zege in de play-offs tegen Antwerp

Zou het dan toch nog kunnen voor Union? De Brusselaars blazen eindelijk hun titeldroom nieuw leven in met een deugddoende eerste zege in de Champions' Play-offs op het veld van Antwerp. Met een heel volwassen tweede helft trok uitblinker Puertas zijn ploeg over de streep.



The Great Old is terug bij af na een bijzonder zwakke prestatie. Zondag krijgen ze een herkansing in het Dudenpark.