Nog 4 speeldagen spanning: het resterende speelschema in de Champions' Play-offs

De Champions' Play-offs zijn over de helft. Er blijven nog 4 speeldagen over om een landskampioen aan te duiden. Bekijk hier hoe het vervolg van de strijd om de landstitel oogt.

Cercle Brugge-Genk is zaterdagavond de eerste POI-affiche in mei, zondag trekt Club naar de Bosuil en de Brusselse derby is de afsluiter.

Op donderdag 2 mei is Club Brugge Europees aan zet in Firenze, maar de volgende nationale afspraak loert al om de hoek.

Door die extraatjes ligt de 8e speeldag verspreid over 3 verdiepingen. Anderlecht en Racing Genk kijken elkaar zaterdag in de ogen, zondag volgen Antwerp en Cercle Brugge en maandagavond (!) speelt Club Brugge gastheer voor Union.

Is de kampioen al bekend? Moeten de Europese tickets nog verdeeld worden? Of krijgen we een climax zoals vorig seizoen met een rollercoaster tot in de slotminuten?

De slotspeeldag wordt op zondag 26 mei ingeblikt vanaf 18.30 uur.