Cercle Brugge wacht tripje naar Scandinavië als het kan afrekenen met Kilmarnock

Als Cercle Brugge zich kan plaatsen voor de 3e voorronde van de Europa League dan neemt de Vereniging het op tegen Molde uit Noorwegen of Silkeborg uit Denemarken.

Ook al moet de 2e kwalificatieronde in de Europa League nog afgewerkt worden, toch werd er vanmiddag in Zwitserland geloot voor de 3e voorronde.

In de balletjes ook Cercle Brugge, dat deze week zijn heenmatch speelt in de 2e voorronde tegen de Schotten uit Kilmarnock.

Cercle weet nu ook waar het aan toe is als het Kilmarnock kan verslaan. Dan wacht immers een tripje naar Scandinavië, want de winnaar van Cercle-Kilmarnock treft de winnaar van de confrontatie tussen Molde (Noo) en Silkeborg (Den).

De heenwedstrijd wordt gespeeld op Scandinavische bodem. Als Cercle doorstoot, mag het de terugmatch in Jan Breydel spelen voor de eigen fans. Indien Cercle sneuvelt tegen Kilmarnock is er nog het vangnet van de 3e voorronde in de Conference League.