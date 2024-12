"Blijkbaar is het me nog niet vergeven": de man die België op EK 2016 uitschakelde, toont zich even ambitieus bij OHL

België heeft al collectief op hem gevloekt, maar vandaag werd Chris Coleman voorgesteld als de nieuwe trainer van OH Leuven. Als bondscoach van Wales schakelde hij de Rode Duivels uit op het EK van 2016, nu is hij in ons land om OHL naar de top 6 te loodsen. "We hebben de kern om hoger te staan in het klassement", klinkt het.

"Ik kreeg weinig tijd om de club te leren kennen, maar ik zag geen enkele negatieve kant aan het aanbod. Ik heb al heel veel in het buitenland gewerkt, maar ik wilde sowieso ooit eens trainer worden in België. De Jupiler Pro League is een sterke competitie, eentje die almaar beter wordt."

OH Leuven heeft maandagmiddag Chris Coleman voorgesteld als nieuwe trainer. De voormalige bondscoach van de nationale ploeg van Wales wordt bij OHL de opvolger van de ontslagen Spanjaard Oscar Garcia en ondertekende aan Den Dreef in Leuven een contract tot 2026.

Ik zie niet in waarom we de top zes niet zouden kunnen halen.

OHL staat na zestien speeldagen met achttien punten dertiende in de stand. Enkel Kortrijk, Cercle en rode lantaarn Beerschot doen slechter. Toch blinkt de keerzijde van de medaille ook voorzichtig: de achterstand op nummer zes AA Gent bedraagt anderzijds maar 5 punten.

"Het zit inderdaad kort op elkaar in de competitie en ik zie niet in waarom we de top zes niet zouden kunnen halen. Ik ben het gewend om tegen de degradatie te vechten, maar OHL zit in de meest 'gezonde' situatie, die ik in mijn trainerscarrière al gekend heb", vertelde de nieuwe coach die zondag al aanwezig was op de match tegen Anderlecht (0-0).

"Ik heb heel veel goede dingen gezien en wil de club zo snel mogelijk in veiligheid brengen. We hebben de kern om hoger te staan in het klassement, maar we moeten ook achter ons kijken. Het wordt sowieso niet makkelijk", ging de 54-jarige Welshman verder.

Tegen Anderlecht zag Coleman ook wat werkpunten. "Soms geven we te veel passen voor we op doel schieten", was de Welshman eerlijk. "Ik hou ervan om via de flanken en vooruit te voetballen en ballen achter de verdediging te steken, maar bij Leuven wil ik gewoon winnen. De mentaliteit is het belangrijkste en soms heb je ook wat geluk nodig."