Bewijst deze video dat woede STVV terecht was? Nieuwe beelden van discutabele Genkse gelijkmaker voeden discussie

Rechtenhouder DAZN deelde de nieuwe beelden - zie hierboven - van de veelbesproken fase maandagmiddag. Zeker bij de herhaling in slow motion lijkt het alsof Ibrahima Bangoura de bal met de hand raakt.

Toegegeven: de beelden die VAR Lawrence Visser te zien kreeg tijdens de match waren allerminst duidelijk. Al dachten ze daar bij STVV natuurlijk anders over.

Adriano Bertaccini stond het dichtste bij Bangoura en deelde bij rechtenhouder DAZN zijn visie op de feiten: "Bangoura nam de bal met zijn elleboog mee", zag hij. "De ref zei nadien dat er geen camerahoek is waarbij je kunt zien of Bangoura zijn hand gebruikte. (blaast) Ik weet niet waarom, maar het is altijd zo tegen de grote ploegen. Ik voel me echt niet goed."

Toen trainer Felice Mazzu woest naar de kleedkamers stormde - zie de beelden hieronder - maakte hij meteen duidelijk wat hij van de beslissing vond.

"Verdomme!", schreeuwde de coach. "Hij scoort met zijn hand en het is duidelijk te zien. Het is altijd hetzelfde."