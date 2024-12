Peter Vandenbempt merkt slecht getimede vormdip bij leider Genk: "Het is allemaal net iets te vrijblijvend"

ma 2 december 2024 09:34

Peter Vandenbempt neemt een bewogen Limburgse derby onder de loep. Onze analist ziet hoe niemand - op Fink na - duidelijkheid heeft over de late gelijkmaker, maar ook hoe leider Genk in een vormdip verkeert. Aan de andere kant van het spectrum vindt hij Union en Beerschot helemaal openbloeien. "Chapeau voor Dirk Kuyt", strooit Vandenbempt met lof.

Was het hands of was het een geldig doelpunt? Dat blijft na de Limburgse derby dé vraag die iedereen bezighoudt. "De enige die het blijkbaar met zekerheid kon zeggen was Genk-coach Fink: geen handspel", opent Peter Vandenbempt zijn analyse. "De dader Bangoura zei dat hij de bal niet raakte. Ik ben geneigd om te zeggen van wel, maar op basis van de beelden kan ik het niet met 100% zekerheid zeggen." "Zo blijft de beslissing van de scheidsrechter overeind. Jammer, maar helaas voor Sint-Truiden. De ploeg reageerde geweldig na die 7-0-nederlaag van vorige week en had het meeste doelgevaar tegen Genk."

Ik denk dat iedereen het erover eens is dat Sint-Truiden de kwaliteiten heeft om een zorgeloze middenmoter te zijn. Peter Vandenbempt

"STVV moet vooral boos zijn op zichzelf dat het niet een paar doelpunten meer heeft gemaakt", wijst onze analist ook in de richting van de Truienaars. "Het gelijkspel is enigszins vervelend, want ik denk dat iedereen het erover eens is dat Sint-Truiden de kwaliteiten heeft om een zorgeloze middenmoter te zijn." "Maar de realiteit is dat het maar drie punten boven de voorlaatste plaats staat. Het goede nieuws is wel: rond die plek is het gezelschap zeer uitgebreid."

Hands of niet? Enkel Fink weet het met zekerheid.

Vrijblijvend Racing Genk

"Alle verhoudingen in acht genomen, is het toch allemaal wat minder bij KRC Genk", richt Peter Vandenbempt vervolgens zijn vizier op de leider. "4 op 9 had ook zomaar 2 nederlagen kunnen zijn. Er was die 4-0-pandoering van Union en ook de zege tegen Charleroi gaf niet het volledige beeld." "De jonge uitblinkers van de eerste maanden hebben het net wat moeilijker. Smets en Steuckers bijvoorbeeld, zij werden flink uitgefloten bij hun terugkeer op Stayen - een beetje triest, overigens."

Het is niet het moment om te verslappen voor Racing Genk. Peter Vandenbempt

Waar ligt de oorzaak van de vormdip bij Racing Genk? "Het is allemaal net iets te vrijblijvend", oppert de analist. "Er sluipt wat nonchalance in het spel en er is te weinig intensiteit. Het is een vreemde vaststelling na uitstekende maanden voor Genk. Het speelt geen Europees voetbal, dus is dit de periode van het jaar waarin je afstand moet nemen van je concurrenten." "In de Beker moet het opletten tegen Standard, daarna volgen er nog toppers tegen Club Brugge en Anderlecht. Het is dus niet het moment om te verslappen."

Jarne Steuckers heeft het de afgelopen weken moeilijker bij Genk.

De wederopstanding van Union

"Het was een dikke week voor Union. Met de eerste Europese overwinning bij Twente - echt een sterke prestatie", ziet Vandenbempt de revelatie van vorige seizoenen opnieuw rechtveren. "Gisteren kwam het ook in moeilijkheden tegen Antwerp, een ploeg in een goede flow. Op achterstand komen na 50 seconden, bijna een helft met een man minder na een lichte uitsluiting, ... Toch won Union gewoon verdiend. Zeker op basis van de tweede helft." "Oké, het was geen prestatie zoals die tegen Genk. Het moest op een andere manier: met karakter en strijd. Ook dat is nog steeds Union. Pocognoli zei dat de rode kaart eigenlijk een zegen was door de grote hoeveelheid energie die vrij kwam op het veld." "En zo staat Union plots naast het haperende Gent in de top 6, KV Mechelen heeft ook maar één puntje meer. Union lijkt echt wel goed onderweg."

Union staat na "een dikke week" weer helemaal op de rails.

Beerschot en zijn thuisreputatie