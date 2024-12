Remontada op het Kiel: Beerschot maakt dubbele achterstand goed tegen tienkoppig Cercle en boekt kostbare zege

zo 1 december 2024 18:05

Beerschot einde 3 - 2 Cercle Brugge 23' - Geel - Emmanuel Kakou 36' - Doelpunt - Kevin Denkey (0 - 1) 45+2' - Geel - Omar Fayed 45+3' - Doelpunt strafschop - Kevin Denkey (0 - 2) 52' - Geel - Colin Dagba 54' - Doelpunt - Ewan Henderson (1 - 2) 57' - Verv. Brian Plat door Marco Weymans 58' - Verv. Colin Dagba door Apostolos Konstantopoulos 65' - Geel - Thibaud Verlinden 69' - Verv. Gary Magnée door Abu Francis 70' - Verv. Alan Minda door Paris Brunner 70' - Verv. Erick door Nils de Wilde 71' - Geel - Kevin Denkey 79' - Rood - Edgaras Utkus 81' - Doelpunt - Loïc Mbe Soh (2 - 2) 82' - Verv. Kevin Denkey door Senna Miangue 88' - Doelpunt - Antoine Colassin (3 - 2) 90' - Verv. Hannes Van der Bruggen door Felipe Augusto 90+8' - Verv. Charly Keita door Welat Cagro Jupiler Pro League - speeldag 16 - 01/12/24 - 16:02 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Kevin Denkey na 36', 0 - 1 36' Kevin Denkey 0 - 1 Kevin Denkey 36' penalty door Kevin Denkey na 45+3', 0 - 2 45+3' Kevin Denkey 0 - 2 Kevin Denkey 45+3' goal door Ewan Henderson na 54', 1 - 2 54' Ewan Henderson 54' Ewan Henderson 1 - 2 goal door Loïc Mbe Soh na 81', 2 - 2 81' Loïc Mbe Soh 81' Loïc Mbe Soh 2 - 2 goal door Antoine Colassin na 88', 3 - 2 88' Antoine Colassin 88' Antoine Colassin 3 - 2

Rode lantaarn Beerschot heeft een broodnodige zege geboekt in de Jupiler Pro League. In de kelderkraker tegen Cercle keek het tegen een dubbele achterstand aan na een tweeklapper van Kevin Denkey. Maar na de rust stortte Cercle, mede door rood voor Edgaras Utkus, nog helemaal in. Antoine Colassin deed het Kiel in minuut 88 ontploffen met de winnende 3-2.



Een remonte om u tegen te zeggen

Een vreugde-explosie op Het Kiel in de 88e minuut. Met zijn eerste competitietreffer voor Beerschot maakte Colassin de spectaculaire remonte van de rode lantaarn compleet. Van een 0-2-achterstand ging Beerschot naar een 3-2-voorsprong, goed voor de tweede competitiezege.

Het zag er nochtans lang opnieuw beroerd uit voor de hekkensluiter. In de eerste helft toonde Denkey nog maar eens waarom Cercle Brugge hem hard zal missen wanneer hij straks naar het Amerikaanse Cincinnati FC trekt.

Zijn openingsgoal na amper 6 minuten werd nog afgekeurd voor buitenspel, maar een halfuur later was het tóch raak voor de Togolees. Fayed liet zich op een schitterende pass van Magnée aftroeven en oog in oog met Shinton werkte Denkey beheerst af.

In de extra tijd volgde een tweede opdoffer voor Beerschot en weer had Fayed boter op het hoofd, dit keer met een knullige penaltyovertreding op Somers. Denkey liet de kans niet liggen en mikte zijn 9e competitietreffer voorbij Shinton.

Een zuur en ook wel zwaar verdict voor Beerschot, want de thuisploeg had ook zelf kunnen scoren. Keita werd tot twee keer toe net op tijd afgestopt, Al-Ghamdi besloot nipt naast en Delanghe had een uitstekende redding nodig op een afstandsschot van Henderson.



Dubbele VAR-fase leidt ommekeer in

Beerschot straalde weinig weerbaarheid uit bij de start van de tweede helft en bijna maakte Denkey er zelfs 3-0 van. Toch kon Beerschot zich weer in de wedstrijd knokken, op aangeven van Al Sahafi tekende Henderson met een gekraakt schot voor de aansluitingstreffer.

De thuisploeg tankte plots vertrouwen en ging op jacht naar de gelijkmaker. Twintig minuten voor het einde had Delanghe een uitstekende redding nodig op een plaatsbal van Colassin.

Een kwartier voor het einde moest scheidsrechter Van Damme maar liefst twee fases gaan beoordelen op de monitor. Het verdict was een dubbele meevaller voor Beerschot: Utkus kreeg terecht rood voor een stevige overtreding op Colassin en de bal ging tegelijk op de stip voor hands van Kakou.

Delanghe kon de strafschop van Al-Ghamdi nog pareren, maar Mbe Soh was er als de kippen bij om in de herneming wél te scoren. Beerschot rook bloed en ging voluit voor de winning goal. Met een knappe redding op een schot van Verlinden kon Delanghe die treffer nog even uitstellen.

Maar uiteindelijk ging Cercle in de slotfase dus toch nog kopje onder dankzij Colassin. Beerschot nadert zo tot 5 punten van de Vereniging, die nu op de voorlaatste plaats kampeert.